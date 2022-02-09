«Услышала, как в ноге хрустнуло». Из Пулково госпитализировали пассажирку, поскользнувшуюся на перроне

Прилёт в Петербург обернулся для пассажирки поездкой в больницу. О том, как столкнулась с прелестями зимы, не успев получить багаж, Любовь сообщила «Фонтанке» 9 февраля.
По словам девушки, двойной перелом ноги она получила в Пулково накануне. Самолёт из Нижнего Новгорода прилетел около половины девятого часа утра, минут через пятнадцать к борту подогнали трап, пассажиров пригласили на выход. Преодолеть ступеньки удалось без проблем, неожиданная опасность притаилась на перроне.
«Там была вода, под ней наледь. Когда спустилась, уже не за что было ухватиться. Поскользнулась и упала. Услышала щелчок, хруст в ноге. Те, кто шёл за мной, тоже чуть не падали. Ребята, видимо, из техслужбы, которые стояли у трапа, уже просили быть осторожнее, подавали руки», — говорит Любовь.
Упавшей пассажирке помогли встать и добраться до здания аэропорта. Один из сотрудников уточнил, может ли она ходить, вызвал скорую помощь.
«Взяла ногу руками — она как будто повисла. В скорой вкололи обезболивающее, наложили шину и увезли в травмпункт, оттуда в 26 больницу. На пятницу назначена операция, сейчас лежу на вытяжке. У меня двойной перелом, один со смещением», — рассказала Любовь. С ней уже связался представитель Pegas Fly и предупредил, что авиакомпания готовит к Пулково письмо-претензию.
«Мы подтверждаем, что вчера одна из пассажирок действительно поскользнулась на перроне», — ответили «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».
Как уточняет оператор Пулково, 8 февраля около девяти часов утра в районе аэродрома шёл мокрый снег при температуре воздуха плюс-минус 0 градусов. Погодные условия могли способствовать образованию на стоянках воздушных судов скользких мест.
«Службы аэропорта Пулково обрабатывают поверхность аэродрома противогололедными реагентами в соответствии с необходимыми нормами и регламентами. Перед выпуском пассажиров из самолётов стоянки дополнительно осматриваются. Сотрудники аэропорта и экипажи авиакомпаний просят людей быть осторожными при передвижении», — сообщили в ВВСС.