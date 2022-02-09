«Услышала, как в ноге хрустнуло». Из Пулково госпитализировали пассажирку, поскользнувшуюся на перроне

Прилёт в Петербург обернулся для пассажирки поездкой в больницу. О том, как столкнулась с прелестями зимы, не успев получить багаж, Любовь сообщила «Фонтанке» 9 февраля.



По словам девушки, двойной перелом ноги она получила в Пулково накануне. Самолёт из Нижнего Новгорода прилетел около половины девятого часа утра, минут через пятнадцать к борту подогнали трап, пассажиров пригласили на выход. Преодолеть ступеньки удалось без проблем, неожиданная опасность притаилась на перроне.



«Там была вода, под ней наледь. Когда спустилась, уже не за что было ухватиться. Поскользнулась и упала. Услышала щелчок, хруст в ноге. Те, кто шёл за мной, тоже чуть не падали. Ребята, видимо, из техслужбы, которые стояли у трапа, уже просили быть осторожнее, подавали руки», — говорит Любовь.

