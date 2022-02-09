ФАС написала правила, как «Роснефти» подключаться к газопроводам «Газпрома»

Федеральная антимонопольная служба РФ разработала проект правил присоединения к магистральным газопроводам. Таким образом вносится порядок в систему «доступа к трубе», о которой еще два года назад просил глава «Роснефти».



В опубликованном в среду, 9 февраля, проекте новых правил четко определяется порядок присоединения к магистральным трубопроводам и особо подчеркивается запрет на дискриминационный принцип подключения к ним владельцев газа, которые не входят в структуру «Газпрома».



О том, что в системе подключения к магистральным сетям необходимо навести порядок, заявлял еще много лет назад глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, нынешняя система подключения независимых поставщиков к сетям непрозрачна и заставляет их, дожидаясь доступа «к трубе», хранить газ в подземных хранилищах, которые также принадлежат «Газпрому».

