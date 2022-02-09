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«Интерфакс»: Разбившимся в Татарстане самолетом управлял курсант из Петербурга

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В Татарстане потерпел крушение учебный самолет Cessna.

Как сообщает 9 февраля «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, ЧП произошло из-за ошибки курсанта Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, который вместе с инструктором совершал тренировочный полет у села Новое Сумароково под Бугульмой.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причину инцидента установит комиссия. «Будут проверены все версии, включая техническую неисправность и метеоусловия», — заявил собеседник «ИФ».

В МЧС России позже рассказали, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. На борту находились два инструктора, никто не пострадал.

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Комментарии (1)

07A
Топливо кончилось, до Бугульмы лететь и лететь!
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