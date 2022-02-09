«Интерфакс»: Разбившимся в Татарстане самолетом управлял курсант из Петербурга

В Татарстане потерпел крушение учебный самолет Cessna.



Как сообщает 9 февраля «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, ЧП произошло из-за ошибки курсанта Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, который вместе с инструктором совершал тренировочный полет у села Новое Сумароково под Бугульмой.



По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причину инцидента установит комиссия. «Будут проверены все версии, включая техническую неисправность и метеоусловия», — заявил собеседник «ИФ».

