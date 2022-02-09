Вынесен приговор автомобилистке, которая отправила Audi в фуру на Белевском и скрылась

ДТП произошло 28 февраля 2020 года в 21:07 на Белевском проспекте. Подсудимая двигалась на автомобиле Hyundai Genesis по правой полосе проспекта в направлении от улицы Шелгунова в сторону бульвара Красных Зорь на скорости 96 км/ч, сообщает 9 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. При опережении ехавшей в левом ряду Audi женщина не убедилась в безопасности маневра, начала перестраиваться и столкнулась с ней. От удара «Ауди» вылетела на встречку и врезалась в припаркованный грузовик Scania с полуприцепом. В результате пассажир Audi получил тяжелые травмы. Подсудимая же поехала дальше.

Подсудимая свою вину признала частично и рассказала запутанную историю. Она пояснила, что спешила от матери в аптеку за лекарством для ребенка и при перестроении машину занесло на скользкой дороге. Женщина утверждала, что водитель «Ауди» первым совершил резкий маневр вправо. По ее словам, удар она услышала, но не видела, что случилось, остановилась уже на значительном расстоянии, осмотрела повреждения и хотела вызвать полицию, но не стала, потому что не успела бы в аптеку. После того как вернулась к матери, женщина решила съездить на место аварии. Увидев последствия, она решила, что это уже другое ДТП. Тогда подсудимая позвонила по телефону «112» и сообщила, что нашла свою машину с повреждениями и что ее угнали. Потом она передумала и сообщила, что за рулем была именно она. Но виновником ДТП женщина считает водителя Audi.

В итоге суд признал автомобилистку виновной по п. б ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП). Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года. Также с нее взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда и 130 тысяч рублей за процессуальные издержки.