Деньги на ветер. Во Франции загорелась фабрика по производству банкнот

Пожар охватил фабрику Банка Франции по производству денег в Шамальере. Об этом 9 февраля сообщает France Bleu Pays d'Auvergne .

В спасательной службе заверили, что погибших нет. Однако в результате ЧП пострадали 24 человека, из которых четверо доставлены в больницу. На рабочем месте находились 387 сотрудников.



Причины пожара пока не установлены. Также не сообщается, сколько банкнот пострадало в результате возгорания.



К тушению привлекли около 70 спасателей и 24 единицы спецтехники.

