Деньги на ветер. Во Франции загорелась фабрика по производству банкнот

Пожар охватил фабрику Банка Франции по производству денег в Шамальере. Об этом 9 февраля сообщает France Bleu Pays d'Auvergne.
Les pompiers sont en cours d'intervention. Le boulevard Duclaux est fermé à la circulation devant l'entrée du bâtiment. pic.twitter.com/NoR5M0sVEu— France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 9, 2022
В спасательной службе заверили, что погибших нет. Однако в результате ЧП пострадали 24 человека, из которых четверо доставлены в больницу. На рабочем месте находились 387 сотрудников.
Причины пожара пока не установлены. Также не сообщается, сколько банкнот пострадало в результате возгорания.
К тушению привлекли около 70 спасателей и 24 единицы спецтехники.