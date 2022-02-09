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Деньги на ветер. Во Франции загорелась фабрика по производству банкнот

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Пожар охватил фабрику Банка Франции по производству денег в Шамальере. Об этом 9 февраля сообщает France Bleu Pays d'Auvergne.

В спасательной службе заверили, что погибших нет. Однако в результате ЧП пострадали 24 человека, из которых четверо доставлены в больницу. На рабочем месте находились 387 сотрудников.

Причины пожара пока не установлены. Также не сообщается, сколько банкнот пострадало в результате возгорания.

К тушению привлекли около 70 спасателей и 24 единицы спецтехники.

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Комментарии (2)

07A
Деньги похитили, фабрику сожгли! В лучших европейских традициях!
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