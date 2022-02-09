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«Сын» из колонии под Петербургом выманивал деньги у жителей Мордовии. Суд добавил ему срок

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Осужденный, который отбывает срок в колонии в Ленобласти, задержится за решеткой дольше, чем планировал. Суд признал его виновным в трех эпизодах мошенничества, сообщает 9 февраля МВД Медиа.

Установлено, что 40-летний уроженец Новосибирска в сентябре 2018 года обзванивал жителей Мордовии, представлялся сыном и сообщал, что якобы стал виновником ДТП. «Далее взволнованным от услышанной новости потерпевшим он говорил, что в аварии пострадала девушка, и для её лечения ему срочно требуются денежные средства», — объясняют уже давно известную схему в полиции.

Таким способом ему удалось обмануть троих жителей республики. Он выманил у них почти 500 тысяч рублей.

«С учетом неотбытого наказания суд приговорил мошенника к шести годам лишения свободы, которые он проведёт в колонии особого режима», — добавили в МВД.

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Комментарии (2)

VKuser707577
― А че ты его держишь? Пусть идет. Год у него был, три за побег, пять за детсад. Иди, иди, Вась.
(С) к/ф "Джентльмены удачи"
Abu-Denis
Приговорен к продолжению этой работы в тюремном колл-центре. Подвел начальство зоны, сорвал план по выручке - заставят потрудиться в мошенничестве втрое больше.
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