«Сын» из колонии под Петербургом выманивал деньги у жителей Мордовии. Суд добавил ему срок

Осужденный, который отбывает срок в колонии в Ленобласти, задержится за решеткой дольше, чем планировал. Суд признал его виновным в трех эпизодах мошенничества, сообщает 9 февраля МВД Медиа.



Установлено, что 40-летний уроженец Новосибирска в сентябре 2018 года обзванивал жителей Мордовии, представлялся сыном и сообщал, что якобы стал виновником ДТП. «Далее взволнованным от услышанной новости потерпевшим он говорил, что в аварии пострадала девушка, и для её лечения ему срочно требуются денежные средства», — объясняют уже давно известную схему в полиции.

