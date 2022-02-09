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«Целенаправленно прищемил ребенка в дверях». Водитель автобуса решил оригинальным образом наказать безбилетницу

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Водитель автобуса в Балакове (Саратовская область) намеренно зажал дверями девочку, которая забыла деньги за проезд. Об этом в своем Instagram 9 февраля сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев.

Как рассказала местному изданию Sutynews мать девочки, инцидент произошел накануне. Девочка ехала домой из школы, но забыла деньги за проезд и хотела выйти. «Когда моя дочь захотела выйти из автобуса, водитель целенаправленно прищемил ребенка в дверях автобуса, чтобы она не успела выйти и провез ее дальше по маршруту», — говорит женщина. Она уточнила, что двери зажали голову девочки. Когда мать приехала и попыталась пообщаться с водителем, он ее обматерил.

Глава района подчеркнул, что водителя уже отстранили от работы и вскоре уволят. В СК по Саратовской области начали проверку инцидента.

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Комментарии (11)

08765432
Попытка убийства , асфиксией, при помощи средств механизации транспорта .
265859866
Духовность во всей красе.........
VKuser4636990
Вспомнился "Ну погоди", где волк и автобус
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