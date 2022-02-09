Моника Беллуччи на сцене Александринки сыграет моноспектакль про Марию Каллас

Моника Беллуччи приедет этой весной в Петербург и Москву с моноспектаклем. Об этом 9 февраля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе организаторов мероприятия «МТС Энтертейнмент».

Постановка «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» режиссера Тома Вольфа с участием актрисы Моники Беллуччи будет показана 27–28 мая 2022 года в Александринском театре в Петербурге и 30–31 мая в Театре им. Евгения Вахтангова в Москве.



Моноспектакль основывается на 350 неопубликованных письмах, которые написала оперная дива Мария Каллас более чем за 30 лет. Он состоит из трех частей, в которых рассказывается о небогатом детстве будущей певицы в Нью-Йорке и оккупации в Афинах во время Второй мировой войны, о неудачах на старте карьеры и покорении оперных площадок Европы и США, о бурном романе с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом и последних годах в Париже, наполненных ностальгией и одиночеством. Текст в спектакле состоит только из личных воспоминаний Марии Каллас.

