Куда обращаться, если затопило или ударило по голове? Смольный назвал алгоритм действий для пострадавших от плохо убранных крыш

В случае протечки, в первую очередь, необходимо обратиться в управляющую организацию, чтобы та провела обследование и составила акт о том, что произошла протечка и в каком объеме пострадала отделка, рассказал начальник Технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов 9 февраля в ходе пресс-конференции ТАСС.



Управляющая компания в течение суток должна устранить причины протечки, к примеру, пробитие кровли, или обеспечить поджатие и герметизацию соединений. В квартире следы протечек должны устраняться после полной просушки. При этом жители должны затребовать сведения о сроках работы. Если ответ не получен или работы не выполнены вовремя, то можно обращаться в администрацию района.

