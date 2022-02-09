Куда обращаться, если затопило или ударило по голове? Смольный назвал алгоритм действий для пострадавших от плохо убранных крыш

В случае протечки, в первую очередь, необходимо обратиться в управляющую организацию, чтобы та провела обследование и составила акт о том, что произошла протечка и в каком объеме пострадала отделка, рассказал начальник Технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов 9 февраля в ходе пресс-конференции ТАСС.
Управляющая компания в течение суток должна устранить причины протечки, к примеру, пробитие кровли, или обеспечить поджатие и герметизацию соединений. В квартире следы протечек должны устраняться после полной просушки. При этом жители должны затребовать сведения о сроках работы. Если ответ не получен или работы не выполнены вовремя, то можно обращаться в администрацию района.
Сроки устранения протечек при работах с общедомовым имуществом также контролирует ГЖИ. Она будет разбираться, если управляющая компания не приняла мер, и при необходимости привлекать к ответственности.
В случае получения травм от наледи с крыш Андрей Джалалов рекомендовал гражданам помимо скорой помощи обращаться на телефоны горячей линии администрации района или жилищного комитета. По его словам, жилком перепроверяет информацию о каждом случае травмирования и выходит на место происшествия. «Если есть угроза снежных шапок и наледей, это отражается в акте», – сказал он. Информация передается ГЖИ, которая имеет право проводить внеплановые проверки и привлекать нарушителей к ответственности.
Государственная жилищная инспекция контролирует эксплуатацию общедомового имущества, сказал заместитель главы ведомства Юрий Кузин. Но для взыскания убытков за пострадавшую при протечке отделку помещений или задетый падением наледи автомобиль жители должны обращаться в суд, подчеркнул он.