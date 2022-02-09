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«Однажды прогуливался по полю и…» Петербуржец должен 2,4 млн за трубу Водоканала, которую выкапывал девять дней

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Житель Петербурга дал волю житейской смекалке и нашёл применение водопроводной трубе, призывно выглядывавшей из земли в Красном Селе. Авантюра подвела под судимость и миллионный долг.

О приговоре Камрану Сафаралиеву 9 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов. Мужчину признали виновным в краже в особо крупном размере. Как установил Красносельский райсуд, в мае прошлого года он умыкнул 1,3 тысячи погонных метров чугунной трубы и продал её по частям, выручив 400 тысяч рублей.

В суде выяснилось, что продешевил. Водоканал оценил исчезнувший участок своей водопроводной сети в 2,5 миллиона рублей.

Сафаралиев признал вину, раскаялся и рассказал, что идея родилась на прогулке по Родниковой улице в Красном Селе.

«Однажды он прогуливался по полю, в итоге обнаружил, что имеются места глубиной около одного метра, в одном из которых увидел поврежденную водопроводную трубу из чугуна. Он подумал, что труба никому не принадлежит, и решил её украсть», — ретранслирует показания подсудимого пресс-служба.

По материалам дела, копал девять дней, воспользовавшись помощью ничего не подозревавшего водителя экскаватора Volvo.

«Он готов возместить ущерб, причиненный преступлением. На момент рассмотрения дела фигурант возместил 100 000 рублей и вернул 5 труб по 4,5 метра каждая», — уточнили в пресс-службе.

Суд назначил Сафаралиеву три года условно с двухлетним испытательным сроком. Несмотря на то что мужчина смог вернуть из металлоприёмки пять труб, возвращать придётся полную стоимость — иск Водоканала на 2,4 млн рублей удовлетворён.

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Комментарии (4)

AlBerkut
А в следующий раз 'случайно' гуляющий (неназываемой масти) 'случайно' найдёт уже не только водопровод ну трубу, но ещё и газовую, рядом, и так же слегка умыкнёт находку.... БУМ! большой будет...
07A
Власти душат малый бизнес!!!
мухомор
ох уж эти Сафаралиевы
вижу трубу в земле, значит нечейная.
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