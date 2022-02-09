«Мать не знает, к какому мужику пристать». Воронежская учительница поговорила с четвероклассниками о разводах и увольняется из-за травли

Воронежская учительница, эмоционально поговорившая с четвероклассниками о разводах, увольняется по собственному желанию. Вероятно, причиной могла стать травля в соцсетях, сообщает 9 февраля РИА Воронеж со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.



В администрации города признали, что педагогу всегда нужно быть сдержанным и корректным, но напомнили, что учителя — тоже люди, могут находиться в стрессе и совершать ошибки. Областная прокуратура уже объявила, что проведет проверку инцидента.



Ранее в соцсетях опубликовали аудиозапись с урока — почти трехминутный весьма экспрессивный монолог учительницы. Она рассуждает о том, как влияет на ребенка развод — он «начинает огрызаться, быть злым», потому что ни в одной семье его полностью не принимают.