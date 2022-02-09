«Мать не знает, к какому мужику пристать». Воронежская учительница поговорила с четвероклассниками о разводах и увольняется из-за травли

Воронежская учительница, эмоционально поговорившая с четвероклассниками о разводах, увольняется по собственному желанию. Вероятно, причиной могла стать травля в соцсетях, сообщает 9 февраля РИА Воронеж со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
В администрации города признали, что педагогу всегда нужно быть сдержанным и корректным, но напомнили, что учителя — тоже люди, могут находиться в стрессе и совершать ошибки. Областная прокуратура уже объявила, что проведет проверку инцидента.
Ранее в соцсетях опубликовали аудиозапись с урока — почти трехминутный весьма экспрессивный монолог учительницы. Она рассуждает о том, как влияет на ребенка развод — он «начинает огрызаться, быть злым», потому что ни в одной семье его полностью не принимают.
«Когда разведены, мать не знает, на какую ногу встать, и на работе работать, и ребенка отстирать. Мужика нет, всё на ней висит. Она уже не знает, к какому мужику пристать, чтобы второго мужика найти, а дочери деваться некуда, она не поймет, где находится. Один муж дома, другой муж дома, третий, мама не пойми чем занимается, мужиков водит. У нее истерика в голове, она не знает, как приспособиться к таким ситуациям и начинает так же себя вести, как её мама. С мальчиками, мужчинами постарше начинает копировать маму. Она не знает, как ей выживать», — говорит педагог, иногда почти срываясь на крик.
В нормальной семье, по словам учительницы, есть и мама, и папа. Она приводит пример правильного взаимодействия с ребенком — мама учит дочку, как чистить картошку и мыть посуду, а папа их за это хвалит, дарит подарки и уделяет мужское внимание.