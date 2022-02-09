«Участковый уверенно заявил, что он в этом разбирается». Пока петербурженка наслаждалась отпуском, у неё дома искали труп

Фото: Читательница «Фонтанки» Елена Поделиться Поделиться







Елена вернулась после двухнедельного отпуска 5 февраля. Дверь в свою квартиру на 19-м этаже дома 15 на Выборгском шоссе она застала опечатанной. На покорёженную конструкцию навесили замок. На бумаге красовались печати управляющей компании «Велес». Её сотрудников и пришлось вызывать, чтобы попасть в собственное жильё. Вышедшие на площадку соседи рассказали, что, пока Елены не было дома, в парадной возник неприятный душок. Он терроризировал жильцов неделю, а они в свою очередь заваливали жалобами управляющую компанию. Так как из соседей только Елены не оказалось дома, то решено было взломать дверь в её квартиру.



«Мне управляющий сказал, что, наверно, где-то крыса или котенок сдох. Я ответила: что-то недешево ваша крыса обходится. То есть они ничего не нашли, запах куда-то исчез, а квартира моя взломана», — пожаловалась Елена.

На акте о «проведении специальных работ» стоят подписи дежурного полицейского, сотрудника пожарно-спасательной службы и управляющего домом Никиты Кулачинского. С дверью расправились при помощи кувалды. Причиной вскрытия указан «едкий запах в холле у квартиры».

По словам Елены, с ней никто не связывался, а на акте вскрытия стоит фамилия прежнего собственника.

«Управляющая компания, похоже, не ведает, кто у них собственник квартиры: на акте вскрытия указана фамилия прежнего владельца жилья, который «не имеет претензий» к взлому его квартиры Хотя в квитанции на оплату услуг уже почти два года стоят данные нового собственника, так как сведения вместе с контактным телефоном были переданы в УК», — рассказала Елена.

Управляющий домом Никита Кулачинский в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что от соседей сверху поступали жалобы на неприятный запах. Сотрудники УК неделю искали источник зловония, но так ничего и не нашли. Подозрения пали на закрытую квартиру. Телефон собственница, по его словам, не оставляла.



«Участковый уверенно заявил, что он в этом разбирается и это трупный запах. И давай выламывать дверь, в смысле взламывали её сотрудники МЧС», — поправился Кулачинский.



Фото: Читательница «Фонтанки» Елена Фото: Читательница «Фонтанки» Елена Поделиться Поделиться







В полиции Выборгского района выдвинули свою версию произошедшего: «По данному адресу из квартиры была протечка. По решению управляющей компании была собрана комиссия и комиссионно вскрыта квартира, где перекрыли воду, после чего квартиру закрыли и опечатали. Ничего не пропало».

Кулачинский настаивает: никакой протечки не было, да и установить её можно было бы легко — по следам на потолке у соседей. «Мы не принимали решения о вскрытии, — говорит управляющий. — На основании жалоб соседей мы вызвали полицию. Приехала полиция в лице этого участкового, и он уверенно заявил, что есть подозрение, что это труп. Дальше начали вскрывать дверь».

Юрист практики разрешения споров «ССП-Консалт» Ольга Ковалевская отметила, что сотрудники управляющей компании в исключительных случаях могут вскрывать двери жильцов. Процедура должна производиться в присутствии свидетелей-соседей и сотрудников полиции. Согласие собственника на это не требуется.



«В ст. 25 Конституции РФ говорится о том, что жилье неприкосновенно и никто не может проникать в него против воли жильцов, кроме отдельных случаев или на основании судебных решений. Так же о конкретных случаях идет речь в ст. 3 ЖК РФ, а именно проникновение в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, только в целях спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения их личной безопасности или общественной безопасности при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках либо иных обстоятельствах чрезвычайного характера, а также в целях задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, пресечения совершаемых преступлений или установления обстоятельств совершенного преступления либо произошедшего несчастного случая. Таким образом, сотрудники полиции совместно с сотрудниками управляющей компании обязаны предпринять меры по выяснению причин подозрительного запаха — возможно, необходима помощь пострадавшему человеку в квартире или для того, чтобы устранить опасность для других жителей дома», — прокомментировала Ковалевская.



По словам юриста, если собственник обратится в суд, то там уже будут подробнее исследовать обстоятельства взлома двери и насколько они были неизбежны. По итогам процесса суд примет решение — возмещать ли моральный вред и убытки.

В управляющей компании «Велес» заявили, что у них «нет статьи расходов» на ошибочно взломанные двери.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

