Видеокарта за 850 тысяч принесла петербурженке почти миллион. Но только через суд

Почти миллион рублей взыскал в пользу местной жительницы Ленинский районный суд Петербурга. Раскошелиться придется ООО «Комбо», у которого петербурженка купила топовую профессиональную видеокарту, но так ее и не получила, сообщает 9 февраля объединенная служба судов города.



События завертелись в сентябре 2021 года, когда петербурженка решила купить профессиональную видеокарту PNY Nvidia A100 40GB (TCSA100M). Отношения скрепили договором. Вот только дальше все пошло наперекосяк: свою часть договоренности покупательница выполнила — в оплату видеокарты передала фирме 852,5 тысячи рублей. Но так покупку и не увидела.

