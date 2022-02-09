FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
75.30р85.89р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Видеокарта за 850 тысяч принесла петербурженке почти миллион. Но только через суд

8
Печать

Почти миллион рублей взыскал в пользу местной жительницы Ленинский районный суд Петербурга. Раскошелиться придется ООО «Комбо», у которого петербурженка купила топовую профессиональную видеокарту, но так ее и не получила, сообщает 9 февраля объединенная служба судов города.

События завертелись в сентябре 2021 года, когда петербурженка решила купить профессиональную видеокарту PNY Nvidia A100 40GB (TCSA100M). Отношения скрепили договором. Вот только дальше все пошло наперекосяк: свою часть договоренности покупательница выполнила — в оплату видеокарты передала фирме 852,5 тысячи рублей. Но так покупку и не увидела.

Через четыре дня покупательница обратилась в фирму с претензией и потребовала вернуть деньги, но осталась ни с чем.

Тогда за восстановлением нарушенных прав горожанка обратилась в суд. Хоть приходить на процесс ни она, ни ответчик не посчитали нужным, суд решил дело в пользу петербурженки: взыскал с ООО «Комбо» в ее пользу 852,5 тысячи рублей за видеокарту, 136,4 тысячи рублей неустойки и 494,45 тысячи рублей штрафа.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Rozenkrantz
кто ж такую карту покупает как частное лицо без договора между юр лицами? майнить на ней теоретически можно, но это как гвозди забивать микроскопом. девайс для архитектурного бюро или серьезной 3d дизайнерской\видео студии. это даже не видеокарта в общепринятом смысле, на ней видеовыходов нет. это графический сопроцессор
grannie
"Через четыре дня покупательница обратилась в фирму с претензией" - а по договору какой срок был?
Вряд ли какая-то забегаловка хранила такую дорогущую железку у себя на складе, явно где-то заказывали, и за 4 дня вполне вероятно, что просто ещё не успели.
f0ntan
Строительство зданий, производство электромонтажных работ - такие виды деятельности значатся за различными "Комбо"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний