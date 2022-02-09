В Роспотребнадзоре прогнозируют отступление волны COVID-19 к майским праздникам. В Петербурге «омикрон» может сдаться чуть раньше

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора полагает, что волна коронавируса пойдет на спад весной.



«Обычно где-то 45 дней фаза роста, потом будет фаза стабилизации, фаза снижения. По вашему прогнозу, это действительно весенние, майские, праздники и лето. Но страна у нас разная», — цитирует заявление Александра Горелова 9 февраля «Интерфакс».



По его словам, в регионах в разное время началась фаза роста. Первыми с ней столкнулись Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, где, по оценкам эксперта, снижение заболеваемости начнется раньше.

