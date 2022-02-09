FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
75.30р85.89р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В Роспотребнадзоре прогнозируют отступление волны COVID-19 к майским праздникам. В Петербурге «омикрон» может сдаться чуть раньше

5
Печать

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора полагает, что волна коронавируса пойдет на спад весной.

«Обычно где-то 45 дней фаза роста, потом будет фаза стабилизации, фаза снижения. По вашему прогнозу, это действительно весенние, майские, праздники и лето. Но страна у нас разная», — цитирует заявление Александра Горелова 9 февраля «Интерфакс».

По его словам, в регионах в разное время началась фаза роста. Первыми с ней столкнулись Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, где, по оценкам эксперта, снижение заболеваемости начнется раньше.

Накануне директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, наоборот, спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом весной.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

azul
Понятно. Парад будет проведен любой ценой. Это не одиночный вам пикет, от которого зараза на тыщи метров фонит.
guess
Эксперты не учли, что Омикрон намного быстрее шагает через популяцию, смело можно сокращать раза в два. Большинство активного населения уже перенесло Омикрон.
Alex000
Как мне кажется, многие уже усекли за два года, что ковидло - оно какое-то жутко послушное, и перед "нужными" мероприятиями прячется под плинтус, а после снова вылезает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний