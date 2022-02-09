Задержанные за похищение бизнесмена подвели бывшего сотрудника Невского РУВД. Изъятое у него потянуло на отдельную статью

По данным издания, накануне оперативники Управления уголовного розыска по подозрению в похищении человека задержали 28-летнего жителя Ленобласти и его ровесника из Петербурга. По версии следствия, в конце мая прошлого года в деревне Даймище Гатчинского района они заблокировали «Мерседес» коммерсанта, избили его, замотали тряпкой голову и отвезли в гараж в деревню Малые Колпаны.

Преступники требовали миллион рублей, переоформить активы на нужное лицо и заглядывались на дом. Чуть позже бизнесмена перевезли в квартиру в Гатчине, откуда ему удалось сбежать, вероятно, воспользовавшись тем, что в плену его держали на первом этаже.

Оба задержанных с опытом. Первый привлекался за разбои, оружие и тяжкие телесные со смертельным исходом, второй — за вымогательство. После их поимки полицейские прошлись десятком обысков по гатчинским связям фигурантов. Любопытное нашли в деревне Пустошка в доме 55-летнего мужчины, который раньше работал в 23 отделении Невского РУВД.

Среди изъятого канистры, химические реактивы, стеклянные колбы, электронные весы, вакуумная упаковочная машина, порошки, респираторы и 350 граммов наркотика. Дело возбуждено по статье о покушении на незаконный оборот (228.1 УК). Владелец процессуально задержан на двое суток.

В его прошлом не только работа в органах, но и участие в похищении в конце 90-х. Тогда его задержали вместе с бригадой вора в законе Северенка. Подробнее об этом и о том, при чём здесь Шнапс, Четвертак, Дрон, Индеец, читайте в материале 47news.