В Заксобрании предложили забрать у Смольного единоличный контроль за приватизацией городских предприятий-монополистов

Александр Шишлов, взяв слово, напомнил, что законодательно у парламента есть право прописывать законом условия приватизации городских предприятий в области коммунального хозяйства, транспорта, в социально значимых сферах. Сегодня из таких предприятий остались неприватизированными ГУПы «ТЭК», «Водоканал». «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс» и некоторые другие — монополисты, от работы которых зависит повседневная жизнь большинства горожан.

«Их приватизация должна быть прозрачна и подконтрольна представительному органу власти — Законодательному собранию. А сегодня в соответствии с законом парламент лишь принимает решение о включении... монополистов в программу приватизации, но никак не влияет на саму приватизацию, на сам процесс преобразования. То есть парламенту предлагается одобрить включение монополиста в программу приватизации, а затем отойти в сторону, отдав все дальнейшие решения исполнительной власти», — сказал депутат.

Он предложил законом установить, что решение об условиях приватизации таких предприятий тоже устанавливается законом, проект которого вносит губернатор. Шишлов анонсировал, что фракция во втором чтении внесет соответствующую поправку. В частности, ЗакС сможет контролировать и прописывать особые условия приватизации, в том числе связанные с будущей инвестиционной политикой, привлечением кредитов. По мнению Шишлова, это исключит ситуации, когда предприятие не справилось самостоятельно, а долги за него придется выплачивать из городской казны.