В Заксобрании предложили забрать у Смольного единоличный контроль за приватизацией городских предприятий-монополистов

Сама рассматриваемая инициатива носит скорее технический характер — просто приводит городское законодательство в соответствие с обновившимся федеральным.
Александр Шишлов, взяв слово, напомнил, что законодательно у парламента есть право прописывать законом условия приватизации городских предприятий в области коммунального хозяйства, транспорта, в социально значимых сферах. Сегодня из таких предприятий остались неприватизированными ГУПы «ТЭК», «Водоканал». «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс» и некоторые другие — монополисты, от работы которых зависит повседневная жизнь большинства горожан.
«Их приватизация должна быть прозрачна и подконтрольна представительному органу власти — Законодательному собранию. А сегодня в соответствии с законом парламент лишь принимает решение о включении... монополистов в программу приватизации, но никак не влияет на саму приватизацию, на сам процесс преобразования. То есть парламенту предлагается одобрить включение монополиста в программу приватизации, а затем отойти в сторону, отдав все дальнейшие решения исполнительной власти», — сказал депутат.
Он предложил законом установить, что решение об условиях приватизации таких предприятий тоже устанавливается законом, проект которого вносит губернатор. Шишлов анонсировал, что фракция во втором чтении внесет соответствующую поправку. В частности, ЗакС сможет контролировать и прописывать особые условия приватизации, в том числе связанные с будущей инвестиционной политикой, привлечением кредитов. По мнению Шишлова, это исключит ситуации, когда предприятие не справилось самостоятельно, а долги за него придется выплачивать из городской казны.
Коммунист Александр Рассудов попросил представителя Смольного в парламенте Константина Сухенко предоставить информацию: сколько в городе уже приватизированных городских предприятий, какова в настоящее время в них доля города и какой у этих компаний сейчас профиль работы, а также список ГУПов, планируемых к приватизации. И получил в ответ обещание, что информацию правительство города предоставит.
Во время брифинга председатель ЗакСа Александр Бельский затруднился ответить, поддержит ли он инициативу «Яблока», пообещав, что поправку фракции рассмотрит профильная комиссия. «На комиссии коллеги разберутся, профессионалы. Мы никогда не стоим в стороне, я бы так вопрос не ставил... Профессионалы в комиссии отработают, посмотрим на их мнение, исходя из этого, я смогу сделать вывод, буду я поддерживать или нет», — сказал он.