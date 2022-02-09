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Автомобильные шины продолжат дорожать в 2022 году. Стоимость сырья для них может вырасти еще на 20%

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Автомобильные шины продолжат дорожать в 2022 году вслед за сырьем, стоимость которого может вырасти на 20 % по сравнению с 2021 годом. Об этом на пресс-конференции 9 февраля сообщил генеральный директор крупного шинного производителя «Nokian Tyres Россия» Андрей Пантюхов.

По его словам, основные виды сырья и материалов для производства в 2021 году сильно подорожали, в 2022 году этот тренд продолжается.

«Если мы возьмем стоимость сырья в пересчете на одну шину или на один килограмм продукции сейчас и сравним его с тем, что было на год раньше, то разница составляет целых 30 %, — сказал Пантюхов. — Мы полагаем, что эта тенденция будет продолжаться в течение всего 2022 года. Особенно ярко она будет выражена в первом полугодии. В среднем за 2022 год мы ожидаем роста [стоимости] сырья для шинной индустрии примерно на 20 % по сравнению с 2021 годом».

На сырье приходится львиная доля себестоимости продукции производителей шин. От его стоимости во многом зависят и розничные цены. По оценке главы «Nokian Tyres Россия», для сравнения, за 2021 год стоимость сырья и материалов для компании выросла в среднем на 15 %, а розничные цены шин — примерно на 25 %.

Nokian Tyres занимает треть российского рынка по объемам продаж шин в штуках в 2021 году. Завод компании во Всеволожске производит 82 % всей продукции концерна. Около 60 % выпущенных им шин отправляется на экспорт.

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Комментарии (8)

Pilat
Реально дорожает и довольно сильно.
Собирался купить летнюю резину.
Просто уже пора было менять, а покупать её в сезон понятно что всегда дороже.
Выбрал то что хотел, запланировал поездку и...бац, с 01.02.22 на всех ресурсах одновременно эта модель подорожала на 400 руб.
Купил все равно, ибо к лету будет дороже минимум на штуку.
AP-SPb
Надеются, что клич "будет дорожать" заставит народ броситься скупать резину? ;) Как бы не так. Этот не гречка. И даже не капсулы в человейниках :)
Dimitry Antonov
По мнению одного гениального стратега, очень хорошо, когда рубль дешевеет. Сразу же появляется возможность заработать много рублей. Опять-таки, по выручке судят о состоянии экономики. Выручка выросла, т.е. количество полученных рублей увеличилось, значит идёт рост экономики.
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