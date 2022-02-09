Автомобильные шины продолжат дорожать в 2022 году. Стоимость сырья для них может вырасти еще на 20%

Автомобильные шины продолжат дорожать в 2022 году вслед за сырьем, стоимость которого может вырасти на
По его словам, основные виды сырья и материалов для производства в 2021 году сильно подорожали, в 2022 году этот тренд продолжается.
«Если мы возьмем стоимость сырья в пересчете на одну шину или на один килограмм продукции сейчас и сравним его с тем, что было на год раньше, то разница составляет целых
На сырье приходится львиная доля себестоимости продукции производителей шин. От его стоимости во многом зависят и розничные цены. По оценке главы «Nokian Tyres Россия», для сравнения, за 2021 год стоимость сырья и материалов для компании выросла в среднем на
Nokian Tyres занимает треть российского рынка по объемам продаж шин в штуках в 2021 году. Завод компании во Всеволожске производит