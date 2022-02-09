Автомобильные шины продолжат дорожать в 2022 году. Стоимость сырья для них может вырасти еще на 20%

Автомобильные шины продолжат дорожать в 2022 году вслед за сырьем, стоимость которого может вырасти на 20 % по сравнению с 2021 годом. Об этом на пресс-конференции 9 февраля сообщил генеральный директор крупного шинного производителя «Nokian Tyres Россия» Андрей Пантюхов.

По его словам, основные виды сырья и материалов для производства в 2021 году сильно подорожали, в 2022 году этот тренд продолжается.