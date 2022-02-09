Депутаты разрешили тратить казну Петербурга на празднование Дня работника уголовно-исполнительной системы

Законопроект внес губернатор Александр Беглов, документ предполагает дополнение городского закона о праздниках и памятных датах, в частности, возможность тратить на празднование Дня работника уголовно-исполнительной системы средства бюджета. К слову, сам профессиональный праздник в федеральном законодательстве существует с 2010 года.

Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко отметил, что «это люди, которые тоже имеют право отмечать профессиональный праздник». На вопрос единоросса Алексея Цивилева, какие мероприятия, по мнению Сухенко, будут уместны в этот день, выступающий предположил возможность поощрять лучших работников, подводить итоги работы, обеспечить возможность посещения гостей федерального уровня, обсуждение проблем и достижений и привлечение внимания вышестоящего руководства к проблемам, а также формирование в обществе уважения к профессии. По его мнению, речь не идет о проведении салютов и митингов.