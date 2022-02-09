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Депутаты Петербурга попросят министра здравоохранения ввести госрегулирование цен на ПЦР-тесты и лекарства от COVID-19

Заксобрание Петербурга обратится к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой ввести государственное регулирование цен на ПЦР-тесты на коронавирус. Соответствующий проект постановления депутаты одобрили в первом чтении на заседании 9 февраля.

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Автором инициативы выступила фракция «Единой России», документ был принят единогласно.

Под контроль министра попросили взять ценообразование розничных ПРЦ-тестов на COVID-19, услуг медицинских организаций, которые проводят исследования на коронавирус, а также лекарств для профилактики и лечения этого заболевания, чтобы не допустить дальнейшего роста цен.

Представивший проект глава фракции партии власти Павел Крупник обратил внимание, что ПЦР-тест — это пропуск людей в общественные места, в частности тех, кто по медицинским показаниям не может привиться.

По данным Заксобрания, в Петербурге ценник на ПЦР-тесты в аптеках варьируется от 646 рублей до 3000 рублей, а в случае сдачи теста в медорганизации — от 1,2 тысячи рублей и выше, доплата за скорость может составлять 50 % стоимости и больше.

«К сожалению, в настоящее время отсутствует государственное правовое регулирование стоимости указанных препаратов, и наши возможности контроля ограничены. Но на федеральном уровне в 2020 году уже вводилось установление предельных отпускных цен производителей на ряд лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых. В нашем проекте обращения к министру здравоохранения мы просим применить тот же правовой механизм решения проблемы, включив в вышеуказанный перечень ПЦР-тесты, другие важные медикаменты, а также установить контроль за ценообразованием на медицинские услуги», — приводит пресс-служба Мариинского дворца слова спикера парламента Александра Бельского.

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Комментарии (4)

orlovandrei1986
называется - 25 лет спустя...
а чё не в 2100-м году об этом задумались?
в мире уже 3-й год идёт пандемия COVID-19, а чиновники РФ только сейчас задумались о тестах - курам на смех эту оперативность....
ПЦР тестов в аптеках не бывает! Там экспресс тесты на антиген. Учите мат часть!
267086865
Ну-ну, а че министра просить...у нас все президент же решает). А госрегулирование на продукты питания они не хотят попросить?.
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