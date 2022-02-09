Депутаты Петербурга попросят министра здравоохранения ввести госрегулирование цен на ПЦР-тесты и лекарства от COVID-19

Автором инициативы выступила фракция «Единой России», документ был принят единогласно.



Под контроль министра попросили взять ценообразование розничных ПРЦ-тестов на COVID-19, услуг медицинских организаций, которые проводят исследования на коронавирус, а также лекарств для профилактики и лечения этого заболевания, чтобы не допустить дальнейшего роста цен.



Представивший проект глава фракции партии власти Павел Крупник обратил внимание, что ПЦР-тест — это пропуск людей в общественные места, в частности тех, кто по медицинским показаниям не может привиться.

