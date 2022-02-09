Налетчики с битами убили продавщицу подмосковной «Пятерочки» и обчистили кассу

Несколько человек в масках и с битами ограбили магазин «Пятерочка» в Подмосковье. При нападении погибла продавщица, еще два человека пострадали, сообщает 9 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Нападение произошло в ночь на среду в селе Новопетровское. Неизвестные ворвались в магазин, начали избивать битами сотрудников. В результате продавец от полученных травм умерла, еще два человека пострадали и госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.



По предварительным данным, злоумышленники унесли с собой около 200 тысяч рублей. Ведется розыск.

