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Налетчики с битами убили продавщицу подмосковной «Пятерочки» и обчистили кассу

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Несколько человек в масках и с битами ограбили магазин «Пятерочка» в Подмосковье. При нападении погибла продавщица, еще два человека пострадали, сообщает 9 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Нападение произошло в ночь на среду в селе Новопетровское. Неизвестные ворвались в магазин, начали избивать битами сотрудников. В результате продавец от полученных травм умерла, еще два человека пострадали и госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, злоумышленники унесли с собой около 200 тысяч рублей. Ведется розыск.

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Комментарии (26)

265859866
Рядом с домом моего коллеги по работе произошло.......говорит, что их много печенегов без работы в окрестностях шатается.......
nikonian
Ставка на черное, как обычно, сработает?
Modest_5e4ce41f7533b
Мокрушничество, как показатель нарастающего бессилия правоохранительной системы. Никогда не идеализировал СССР, но тогда подобного рода преступления воспринимались, как вызов и раскрывались на удивление быстро, без видеоконтроля и штучек с сотовыми телефонами.
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