Стала жертвой подростковой страсти. В Петербурге раскрыто изнасилование 30-летней давности

Почти через 30 лет сотрудники правоохранительных органов установили и нашли подозреваемого в нападении на женщину в Кировском районе Петербурга. Неподалёку от станции «Нарвская» ей не повезло встретить любвеобильного подростка.
Оперативники уголовного розыска накануне наведались на улицу Баррикадную всё в том же Кировском районе и задержали 44-летнего петербуржца, об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 февраля. Мужчине, вероятно, пришлось ворошить память, чтобы ответить на вопросы о событиях сентября 1992 года.
Тогда в половине десятого вечера женщина чуть за тридцать подверглась надругательству. Нападавший не пропустил её у дома 8 по проспекту Стачек. После сбежал, прихватив вещи жертвы.
Дело по статьям о грабеже и изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством или причинением тяжкого телесного повреждения, УК РСФСР прокуратура возбудила на следующий день. Расследование забуксовало.
Подозреваемого, которому на момент преступления исполнилось 15 лет, опросили и отпустили под подписку о невыезде. За прошедшие годы он успел отметиться попыткой кражи, за что в 2017 году был наказан полугодом исправительных работ. Зарегистрирован на Парнасе, официально не трудоустроен.