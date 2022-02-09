Стала жертвой подростковой страсти. В Петербурге раскрыто изнасилование 30-летней давности

Почти через 30 лет сотрудники правоохранительных органов установили и нашли подозреваемого в нападении на женщину в Кировском районе Петербурга. Неподалёку от станции «Нарвская» ей не повезло встретить любвеобильного подростка.

Оперативники уголовного розыска накануне наведались на улицу Баррикадную всё в том же Кировском районе и задержали 44-летнего петербуржца, об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 февраля. Мужчине, вероятно, пришлось ворошить память, чтобы ответить на вопросы о событиях сентября 1992 года.