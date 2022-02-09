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Стала жертвой подростковой страсти. В Петербурге раскрыто изнасилование 30-летней давности

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Почти через 30 лет сотрудники правоохранительных органов установили и нашли подозреваемого в нападении на женщину в Кировском районе Петербурга. Неподалёку от станции «Нарвская» ей не повезло встретить любвеобильного подростка.

Оперативники уголовного розыска накануне наведались на улицу Баррикадную всё в том же Кировском районе и задержали 44-летнего петербуржца, об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 февраля. Мужчине, вероятно, пришлось ворошить память, чтобы ответить на вопросы о событиях сентября 1992 года.

Тогда в половине десятого вечера женщина чуть за тридцать подверглась надругательству. Нападавший не пропустил её у дома 8 по проспекту Стачек. После сбежал, прихватив вещи жертвы.

Дело по статьям о грабеже и изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством или причинением тяжкого телесного повреждения, УК РСФСР прокуратура возбудила на следующий день. Расследование забуксовало.

Подозреваемого, которому на момент преступления исполнилось 15 лет, опросили и отпустили под подписку о невыезде. За прошедшие годы он успел отметиться попыткой кражи, за что в 2017 году был наказан полугодом исправительных работ. Зарегистрирован на Парнасе, официально не трудоустроен.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

266033940
Бредятина какая то. У нас убийства не могут раскрыть по свежим следам. А тут изнасилование тридцатилетней давности, каким то чудным образом раскрыли. Видимо у тёти нашли между ног ещё не засохшую сперму насильника. ))))))))) И она его познала, через тридцать лет с учётом того, что с пятнадцати до сорока четырёх лет, человек скорее всего изменился до неузнаваемости.
Ivanov_I_I
а что там со сроком давности?
dedmoroz_5e4d8827384c2
злодей недвижимость по наследству не оформляет в настоящее время?)))
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