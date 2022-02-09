Из квартиры дознавателя на Дыбенко вынесли ценностей на миллион. Он не стал облегчать работу полиции

Полиция расследует квартирную кражу, которая произошла в Невском районе Петербурга. Работа осложняется тем, что следы чужого присутствия затёрты если не хозяином, то временем.

О краже в высотке на улице Дыбенко в Оккервиле полицейские узнали накануне днём, стало известно «Фонтанке» 9 февраля. Заявитель представился 27-летним старшим дознавателем военной комендатуры и перечислил пропавшее: IPhone XS Max и 13 Pro Max, Apple Watch, серебряный крестик с бриллиантами, наручные часы из такого же металла, норковая шуба и 300 тысяч рублей наличными, всего — без малого один миллион рублей ущерба.