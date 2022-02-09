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Из квартиры дознавателя на Дыбенко вынесли ценностей на миллион. Он не стал облегчать работу полиции

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Полиция расследует квартирную кражу, которая произошла в Невском районе Петербурга. Работа осложняется тем, что следы чужого присутствия затёрты если не хозяином, то временем.

О краже в высотке на улице Дыбенко в Оккервиле полицейские узнали накануне днём, стало известно «Фонтанке» 9 февраля. Заявитель представился 27-летним старшим дознавателем военной комендатуры и перечислил пропавшее: IPhone XS Max и 13 Pro Max, Apple Watch, серебряный крестик с бриллиантами, наручные часы из такого же металла, норковая шуба и 300 тысяч рублей наличными, всего — без малого один миллион рублей ущерба.

Как полагает владелец квартиры, вор пробрался к нему, подобрав ключи к входной двери. Сама кража произошла ещё 25 января. Спустя две недели мужчина с точностью смог назвать полицейским отрезок в час и двадцать минут, которые преступник провёл в его апартаментах. В этом, по всей видимости, помогла запись с камеры, установленной в общем коридоре шестого этажа.

Теперь видео предстоит изучить полицейским. Возбуждено уголовное дело.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

266225058
шуба хорошая...
Laska77
не хило у нас дознаватели зарабатывают :))) или это неучтенка после обысков?
orlovandrei1986
надо ещё проверить версию - не сам ли себя обнёс =)
но такие кражи раскрываются проще паренной репы - у смартфона есть IMEI, у владельца должен быть чек - если чек есть, там указан IMEI, если чека нет - достаточно знать адрес торговой точки - там можно запросить дубликат чека, дату покупки взять из интернет-банка владельца, в чеках сегодня присутствует IMEI продаваемой техники.... ну а дальше - запрос мобильным операторам связи, установление местонахождения смартфона, и поимка упыря =)
тут даже особо напрягаться не придётся =)))))
это вам не времена Эркюля Пуаро или Шерлока Холмса =Р
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