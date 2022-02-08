В Чечне при странных обстоятельствах исчезла тетя осетинского бойца MMA

Осетинский боец MMA Георгий Гаглоев заявил о пропаже своей тети после прилета в Чечню из ОАЭ. Видеообращение опубликовано у него в Instagram 8 февраля.
Гаглоев рассказал, что его тетя Римма прилетела в аэропорт Грозного 6 февраля. Она созвонилась с Георгием и сообщила, что полет прошел хорошо, и она скоро направится домой. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
При этом спортсмен указал на то, что на границе Чечни и Ингушетии был найден автомобиль, на котором передвигалась Римма. В салоне остались все ее вещи, телефон, деньги и имущество водителя, но людей внутри не было. Также, по словам бойца ММА, машина была тщательно вымыта.
Через день в СК Ингушетии Гаглоеву якобы сообщили о том, что его тетя находится в Грозном, а завтра ее отпустят. Но уже на следующие сутки молодому человеку заявили, что такой информации и разговора не было, о судьбе женщины им ничего неизвестно. Гаглоев обратился к чеченским властям с просьбой о помощи.