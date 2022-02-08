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В Чечне при странных обстоятельствах исчезла тетя осетинского бойца MMA

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Осетинский боец MMA Георгий Гаглоев заявил о пропаже своей тети после прилета в Чечню из ОАЭ. Видеообращение опубликовано у него в Instagram 8 февраля.

Гаглоев рассказал, что его тетя Римма прилетела в аэропорт Грозного 6 февраля. Она созвонилась с Георгием и сообщила, что полет прошел хорошо, и она скоро направится домой. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

При этом спортсмен указал на то, что на границе Чечни и Ингушетии был найден автомобиль, на котором передвигалась Римма. В салоне остались все ее вещи, телефон, деньги и имущество водителя, но людей внутри не было. Также, по словам бойца ММА, машина была тщательно вымыта.

Через день в СК Ингушетии Гаглоеву якобы сообщили о том, что его тетя находится в Грозном, а завтра ее отпустят. Но уже на следующие сутки молодому человеку заявили, что такой информации и разговора не было, о судьбе женщины им ничего неизвестно. Гаглоев обратился к чеченским властям с просьбой о помощи.

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Комментарии (5)

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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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Не понимаю суть проблемы, заходим в Инстаграм Рамзана Кадырова и просим о помощи , в течении 24 часов вопрос решён! Зачем вот эти дурости с полицией
Sergey_K
В заголовке сразу видна ошибка. В Чечне в исчезновении людей нет ничего странного.
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