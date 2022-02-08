В Чечне при странных обстоятельствах исчезла тетя осетинского бойца MMA

Осетинский боец MMA Георгий Гаглоев заявил о пропаже своей тети после прилета в Чечню из ОАЭ. Видеообращение опубликовано у него в Instagram 8 февраля.



Гаглоев рассказал, что его тетя Римма прилетела в аэропорт Грозного 6 февраля. Она созвонилась с Георгием и сообщила, что полет прошел хорошо, и она скоро направится домой. С тех пор ее местонахождение неизвестно.