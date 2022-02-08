СПбГУ отметил 300-летие российской науки и день рождения Менделеева эффектным шоу дронов

В небо над Петербургом поднялись сотни дронов вечером 8 февраля. Они сложились в силуэты книг, Петра Великого и аббревиатуры СПбГУ. Беспилотники в течение нескольких минут показали становление российской науки с момента подписания указа о создании первого в империи вуза.



Из-за пандемии шоу не анонсировали, поэтому любовались им лишь случайные счастливчики. Для тех, кто все пропустил, «Фонтанка» показывает видео.