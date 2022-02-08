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СПбГУ отметил 300-летие российской науки и день рождения Менделеева эффектным шоу дронов

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В небо над Петербургом поднялись сотни дронов вечером 8 февраля. Они сложились в силуэты книг, Петра Великого и аббревиатуры СПбГУ. Беспилотники в течение нескольких минут показали становление российской науки с момента подписания указа о создании первого в империи вуза.

Из-за пандемии шоу не анонсировали, поэтому любовались им лишь случайные счастливчики. Для тех, кто все пропустил, «Фонтанка» показывает видео.

Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

Ярким небесным представлением СПбГУ отметил сразу три праздника. 300 лет назад Петр Великий издал указ о создании Петербургской академии наук и университета. В тот же день родился ученый Дмитрий Менделеев. В 1999 году президент Борис Ельцин подписал документ о праздновании Дня российской науки 8 февраля.

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Комментарии (13)

274165986
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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
gramm
Указ Петра I "Об учреждении Академии ..." издан в 1724 г. Так что в СПбГУ плоховато с арифметикой (если 300 лет насчитали).
АдМиРал
А вот если к каждому дрону, да привязать эту... Лопату!... да запустить на улицы - глядишь, с помощью Российской науки и снег моментом уберется!!!
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