СПбГУ отметил 300-летие российской науки и день рождения Менделеева эффектным шоу дронов

В небо над Петербургом поднялись сотни дронов вечером 8 февраля. Они сложились в силуэты книг, Петра Великого и аббревиатуры СПбГУ. Беспилотники в течение нескольких минут показали становление российской науки с момента подписания указа о создании первого в империи вуза.
Из-за пандемии шоу не анонсировали, поэтому любовались им лишь случайные счастливчики. Для тех, кто все пропустил, «Фонтанка» показывает видео.
Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Ярким небесным представлением СПбГУ отметил сразу три праздника. 300 лет назад Петр Великий издал указ о создании Петербургской академии наук и университета. В тот же день родился ученый Дмитрий Менделеев. В 1999 году президент Борис Ельцин подписал документ о праздновании Дня российской науки 8 февраля.