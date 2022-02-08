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В Петербурге скончалась хозяйка культовой пирожковой

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Печать

Хозяйка пирожковой на Московском проспекте, одного из старейших заведений общепита в Петербурге, Валерия Романова скончалась на 94-м году жизни. Об этом 8 февраля сообщила официальная группа пирожковой во «ВКонтакте».

«6 февраля ушла из жизни Романова Валерия Николаевна, наш директор, заслуженный работник торговли и ветеран труда», — говорится в сообщении.

Пирожковая на Московском проспекте — одно из старейших заведений петербургского общепита. Первое документальное упоминание о соседствующей с «Генеральским домом» пирожковой датируется 1967 годом. Есть горожане, которые помнят местную выпечку с 1956-го. Заведение продолжает хранить традиции как в рецептуре (в выпечке не используют замороженное тесто и полуфабрикаты), так и в антураже (мебель, талончик, который надо оплачивать на кассе). В 2019 году заведение оказалось под угрозой выселения из-за конфликта с управляющей компанией. Спасал ее от закрытия тогда врио губернатора Александр Беглов.

Валерия Романова сама по себе легенда: в 1960-м начинала в тресте столовых Московского района, в 1983-м пришла в общепит на Московском проспекте. Созданное ей ООО «Хозяюшка» приватизировало помещение пирожковой сразу после развала Советского Союза.

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Комментарии (11)

ДуремарСПб.
И тут Сбеглова припутали.Бэтмена.
AndreyJA
беляши и кофе... как когда-то...
zlopopik
Да, такие места, как эта пирожковая и пышечная на Желябова - это любимые места горожан и легенды общепита, А пышечная еще и образец того, как должна была проходить приватизация, когда трудовые коллективы становились реальными собственниками предприятий, на которых работали.
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