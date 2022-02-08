В Петербурге скончалась хозяйка культовой пирожковой

Хозяйка пирожковой на Московском проспекте, одного из старейших заведений общепита в Петербурге, Валерия Романова скончалась на 94-м году жизни. Об этом 8 февраля сообщила официальная группа пирожковой во «ВКонтакте».



«6 февраля ушла из жизни Романова Валерия Николаевна, наш директор, заслуженный работник торговли и ветеран труда», — говорится в сообщении.