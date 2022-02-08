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КС лишил банкротных управляющих права забирать у людей единственное жилье, не давая ничего взамен. Поводом стала жалоба петербуржца

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Конституционный суд РФ в начале февраля вынес постановление о необходимости внести изменения в федеральное законодательство о банкротстве. Поводом стал кейс петербуржца, который купил у банка «Советский» квартиру за пару месяцев до его краха.

Конституционный суд рассматривал жалобу Кузьмина, который прошел через несколько судов и инстанций, пытаясь отбиться от представителей Агентства по страхованию вкладов, которые сейчас управляют «Советским». Они потребовали от петербуржца вернуть купленную квартиру, добавив ее в конкурсную массу, а взамен предлагали около 10 млн рублей, которые он за нее заплатил.

Однако положения закона «О банкротстве» не позволяют сразу же выплатить ему деньги — он стал кредитором одной из очередей и должен был терпеливо ждать, пока АСВ распродаст имущество банка, и надеяться, что вырученных денег хватит на то, чтобы расплатиться со всеми остальными кредиторами.

С трудом Кузьмину удалось добиться в суде решения о том, что до тех пор, пока разорившийся банк не отдаст ему деньги, он будет иметь право пользоваться жильем. Однако в корне это проблему не решало — купленная квартира была единственным жильем для его семьи, и он де-юре оставался бомжом без особых надежд в обозримом будущем получить назад свои деньги и купить другую квартиру.

Рассмотрев все аргументы, судьи КС пришли к выводу, что хотя в целом положения закона «О банкротстве», позволяющие оспаривать сделки банкротов, законны, в конкретном случае, когда предметом такого изъятия становится единственное жилье человека, они противоречат Конституции. КС постановил, что в данном конкретном и во всех подобных случаях процедура расторжения сделки должна идти другим путем: соглашение расторгается, квартира продается на торгах, но полученные деньги не отправляются целиком в конкурсную массу, а немедленно выплачиваются незадачливому покупателю. Разумеется, только в том размере, что он заплатил за нее. В дальнейшем такой принцип должен быть учтен в поправках к федеральному законодательству, отметили в КС.

«Конституционный суд РФ еще раз указал судам на необходимость соблюдения баланса интересов всех сторон при рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения конституционных прав граждан на жилище и недопустимость безвозмездного его изъятия, указал на недопустимость «качелей» судов в вопросе: «дал-забрал», за гражданином в любом случае должно быть сохранено право на единственное жилье при признании сделки недействительной», — прокомментировала это решение адвокат Надежда Пугачева, которая представляла интересы Кузьмина.

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Комментарии (3)

Athair
Надо почитать дело, но в любом случае покупателю квартиры надо было биться до конца, доказывать соответствие суммы сделки рыночной стоимости квартиры на тот момент и то, что эта сделка не ухудшила финансовое состояние банка.

А идти с банкротным банком (в лице конкурсного от АСВ) на какое-либо соглашение - заведомо проигрышный вариант, там "система ниппель" - туда деньги и активы уходят легко, а оттуда - станьте в 4 очередь, пожалуйста. И забудьте про то, что вам что-то должны.
LiChaBaTa
А квартира, кстати, за это время подорожала раза в два…
pagero999
а смысл? была квартира, стали обесцененные деньги... и кому лучше стало???
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