КС лишил банкротных управляющих права забирать у людей единственное жилье, не давая ничего взамен. Поводом стала жалоба петербуржца

Конституционный суд рассматривал жалобу Кузьмина, который прошел через несколько судов и инстанций, пытаясь отбиться от представителей Агентства по страхованию вкладов, которые сейчас управляют «Советским». Они потребовали от петербуржца вернуть купленную квартиру, добавив ее в конкурсную массу, а взамен предлагали около 10 млн рублей, которые он за нее заплатил.

Конституционный суд РФ в начале февраля вынес постановление о необходимости внести изменения в федеральное законодательство о банкротстве. Поводом стал кейс петербуржца, который купил у банка «Советский» квартиру за пару месяцев до его краха.

Однако положения закона «О банкротстве» не позволяют сразу же выплатить ему деньги — он стал кредитором одной из очередей и должен был терпеливо ждать, пока АСВ распродаст имущество банка, и надеяться, что вырученных денег хватит на то, чтобы расплатиться со всеми остальными кредиторами.



С трудом Кузьмину удалось добиться в суде решения о том, что до тех пор, пока разорившийся банк не отдаст ему деньги, он будет иметь право пользоваться жильем. Однако в корне это проблему не решало — купленная квартира была единственным жильем для его семьи, и он де-юре оставался бомжом без особых надежд в обозримом будущем получить назад свои деньги и купить другую квартиру.



Рассмотрев все аргументы, судьи КС пришли к выводу, что хотя в целом положения закона «О банкротстве», позволяющие оспаривать сделки банкротов, законны, в конкретном случае, когда предметом такого изъятия становится единственное жилье человека, они противоречат Конституции. КС постановил, что в данном конкретном и во всех подобных случаях процедура расторжения сделки должна идти другим путем: соглашение расторгается, квартира продается на торгах, но полученные деньги не отправляются целиком в конкурсную массу, а немедленно выплачиваются незадачливому покупателю. Разумеется, только в том размере, что он заплатил за нее. В дальнейшем такой принцип должен быть учтен в поправках к федеральному законодательству, отметили в КС.

