Петербурженка отсудила полмиллиона за поездку в автобусе, после которой в её плече появилась пластина

Красносельский районный суд Петербурга в полном объёме удовлетворил требования пассажирки, пострадавшей при резком торможении автобуса. Подробности 8 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры.



С иском к перевозчику «АвтоЛайн» обратился районный прокурор, выступавший в защиту прав 64-летней женщины. В августе 2019 года она травмировала руку во время поездки в автобусе «Нефаз». Установлено, что пассажирка упала при резком торможении.



Пенсионерку увезли в больницу, откуда она была выписана только в сентябре. Пенсионерка перенесла операцию, её плечо фиксировали пластиной. Лечить и восстанавливать подвижность руки пришлось до февраля 2020 года. Согласно заключению эксперта, здоровью женщины был причинён тяжкий вред.

