FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Петербурженка отсудила полмиллиона за поездку в автобусе, после которой в её плече появилась пластина

1
Печать

Красносельский районный суд Петербурга в полном объёме удовлетворил требования пассажирки, пострадавшей при резком торможении автобуса. Подробности 8 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры.

С иском к перевозчику «АвтоЛайн» обратился районный прокурор, выступавший в защиту прав 64-летней женщины. В августе 2019 года она травмировала руку во время поездки в автобусе «Нефаз». Установлено, что пассажирка упала при резком торможении.

Пенсионерку увезли в больницу, откуда она была выписана только в сентябре. Пенсионерка перенесла операцию, её плечо фиксировали пластиной. Лечить и восстанавливать подвижность руки пришлось до февраля 2020 года. Согласно заключению эксперта, здоровью женщины был причинён тяжкий вред.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены, с коммерческой организации, в которой работал водитель, в пользу пенсионерки взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Редиcка
Получается, водителю автобуса в экстренной ситуации резко тормозить нельзя - засудят.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний