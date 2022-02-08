FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

После пожара в доходном доме Сорокина на Фонтанке нашли боеприпас

0
Печать

Доходный дом Сорокина на набережной Фонтанки, 139 снова привлек внимание экстренных служб после январского пожара. На сей раз причиной для паники стало нечто, похожее на боеприпас, найденное во время ремонта в полуподвальном помещении.

Как сообщает 8 февраля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, около 15:00 в дежурную часть поступило сообщение о подозрительном предмете в доходном доме Сорокина.

«На место оперативно прибыла группа разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии. Осмотрев находку, специалисты-взрывотехники определили, что это пустой корпус минометной мины калибра 81 мм, не представляющий опасности», — сообщили в пресс-службе.

После завершения проверки ремонтные работы были продолжены.

11 января сотрудники МЧС тушили пожар на втором этаже пристроенного к доходному дому здания. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Пока пожарные заливали дом водой, жильцы пережидали в автобусе.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний