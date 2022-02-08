После пожара в доходном доме Сорокина на Фонтанке нашли боеприпас

Доходный дом Сорокина на набережной Фонтанки, 139 снова привлек внимание экстренных служб после январского пожара. На сей раз причиной для паники стало нечто, похожее на боеприпас, найденное во время ремонта в полуподвальном помещении.



Как сообщает 8 февраля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, около 15:00 в дежурную часть поступило сообщение о подозрительном предмете в доходном доме Сорокина.



«На место оперативно прибыла группа разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии. Осмотрев находку, специалисты-взрывотехники определили, что это пустой корпус минометной мины калибра 81 мм, не представляющий опасности», — сообщили в пресс-службе.

