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Пенсионерка в Тольятти оплатила долг «Газпром межрегионгазу» фекалиями

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Пожилая женщина в Тольятти решила оплатить свой долг «Газпром межрегионгазу» экскрементами. Об этом 8 февраля сообщает местное издание «Блокнот».

Пенсионерка пришла в абонентский офис компании с сумкой на колесиках — с такими часто ходят пожилые люди. На сумке была говорящая надпись «Гейзер», однако поначалу на это никто не обратил внимания. Женщина дисциплинированно отстояла очередь примерно из 20 человек, после чего и выяснилось, что в сумке у нее бутылки с экскрементами. Очевидцы говорят, что пенсионерка говорила о долге в 300 рублей и о том, что она его оплатит таким образом.

«В мешке, как выяснилось, были бутылки с <фекалиями>, которым она щедро облила всю абонентскую стойку, все документы и оргтехнику, которую смогла достать... Хорошо, что люди успели убрать со стойки свои оригиналы документов, а то они сейчас были бы все в <фекалиях>. Также в дерьме оказались и только что принятые документы абонентов на столах у специалистов. Но ей и этого мало оказалось — она еще и с улицы вылила пару бутылок на стену. И все это якобы из-за долга в 300 рублей», — рассказал один из очевидцев.

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Комментарии (24)

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Рановато! Ещё ведь закон о продуктах жизнедеятельности (дерьме) не приняли.. Пока только законопроект!
266182335
Страшно жить сколько вокруг психов.
266184591
Бедная женщина!!! Вы представляете отчаяние народа!?
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