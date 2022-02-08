Отсудили больше, чем хотели. ЖКС заплатит за испорченную из-за прорыва трубы квартиру в Петербурге

Суд взыскал с ЖКС № 1 Пушкинского района почти 250 тысяч рублей за испорченную отделку в квартире петербуржцев. Из-за прорыва трубы им основательно залило сразу три помещения.



ЧП произошло 14 декабря 2020 года. Принадлежащую троим истцам квартиру в доме в Прямом переулке залило водой из-за прорыва трубы центрального отопления, сообщает 8 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате, согласно составленному сотрудниками ЖКС акту, на кухне вздулось напольное покрытие и в двух местах полностью отошла керамическая плитка, были повреждены обои по всей кухне и частично в коридоре, а в туалете деформировались подвесной потолок и пластиковые панели. По заключению специалистов, стоимость ремонта составила 140 тысяч рублей.