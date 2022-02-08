Отсудили больше, чем хотели. ЖКС заплатит за испорченную из-за прорыва трубы квартиру в Петербурге

Суд взыскал с ЖКС № 1 Пушкинского района почти 250 тысяч рублей за испорченную отделку в квартире петербуржцев. Из-за прорыва трубы им основательно залило сразу три помещения.
ЧП произошло 14 декабря 2020 года. Принадлежащую троим истцам квартиру в доме в Прямом переулке залило водой из-за прорыва трубы центрального отопления, сообщает 8 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате, согласно составленному сотрудниками ЖКС акту, на кухне вздулось напольное покрытие и в двух местах полностью отошла керамическая плитка, были повреждены обои по всей кухне и частично в коридоре, а в туалете деформировались подвесной потолок и пластиковые панели. По заключению специалистов, стоимость ремонта составила 140 тысяч рублей.
Истцы обратились в суд и попросили взыскать с ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» 140 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, 7 500 рублей за расходы на оценку ущерба и 2 400 рублей, потраченные на оформление доверенности. Представитель ответчика на судебное заседание не явился.
Пушкинский районный суд Петербурга взыскал с ЖКС в пользу истцов в общей сложности 244 500 рублей, куда вошли возмещение ущерба, моральная компенсация, расходы на оценку ущерба и штраф, а также 4 300 рублей госпошлины.