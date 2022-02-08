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Не 38, а намного больше. В Пулково досмотрели почти 800 декоративных попугаев

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Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали в аэропорту Пулково ввоз в Россию почти 800 декоративных попугаев. Их доставили из Киргизии, пернатые следовали в адрес индивидуального предпринимателя из Московской области, сообщили 8 февраля в пресс-службе ведомства.

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Как уточнили в Россельхознадзоре, 787 декоративных птиц (именно такое точное число «пассажиров» оказалось транзитом в грузовом терминале Пулково) прошли обязательный по закону ветеринарный контроль. В числе «приезжих» — волнистые попугаи, розеллы, кореллы, неразлучники, амадины, ожереловые и александрийские попугаи.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что все птицы здоровы, перевозятся без нарушений и прошли все необходимые лабораторные исследования. После прохождения ветеринарного контроля они отправились к месту доставки в Подмосковье.

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