Открывать больничный теперь можно в Telegram

«Новый чат-бот мгновенно обрабатывает запросы пользователей и оперативно передает данные пациента в поликлинику», — сообщила 8 февраля председатель комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.



Перейти в чат-бот можно по этой ссылке в Telegram. Для начала общения нужно нажать кнопку «Начать» и согласиться на обработку персональных данных. Он задаст необходимые вопросы и создаст заявку за 2 — 3 минуты.



Как писала «Фонтанка», с 6 февраля в Петербурге появилась возможность открыть больничный дистанционно по телефону. Возможностью могут воспользоваться абсолютно здоровые горожане, но она облегчает жизнь гораздо большему числу пациентов и врачей.

