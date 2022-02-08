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Открывать больничный теперь можно в Telegram

Комитет по информатизации и связи запустил чат-бота, который может помочь открыть или закрыть больничный лист, вызвать врача и уточнить статус уже поданной заявки.

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«Новый чат-бот мгновенно обрабатывает запросы пользователей и оперативно передает данные пациента в поликлинику», — сообщила 8 февраля председатель комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.

Перейти в чат-бот можно по этой ссылке в Telegram. Для начала общения нужно нажать кнопку «Начать» и согласиться на обработку персональных данных. Он задаст необходимые вопросы и создаст заявку за 2 — 3 минуты.

Как писала «Фонтанка», с 6 февраля в Петербурге появилась возможность открыть больничный дистанционно по телефону. Возможностью могут воспользоваться абсолютно здоровые горожане, но она облегчает жизнь гораздо большему числу пациентов и врачей.

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Комментарии (1)

orlovandrei1986
это так всё Правительство отправить на больняк можно? LOL =)
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