FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В поселке Новоселье к 2023 году построят поликлинику со стоматологией и женской консультацией

1
Печать

В поселке Новоселье Ломоносовского района области, рядом с набережной реки Кикенки, появится поликлиника с детским и взрослым отделениями, стоматологией и женской консультацией.

По данным комитета по строительству Ленобласти, строительство началось в январе этого года. Сейчас на территории площадью более 10 тыс. кв. м начали возводить строительный городок, установили вагончики для охраны и рабочих, огородили стройплощадку.

Фото: предоставлено пресс-службой ГК Novoselie Development
ПоделитьсяПоделиться

Медицинское учреждение рассчитано на прием 440 взрослых и 140 детей за одну смену. Помимо взрослого и детского отделений, стоматологии и женской консультации в поликлинике будет лечебно-диагностическое отделение, кабинет рентгенодиагностики, дентальный рентгенодиагностический кабинет, а также возможность пройти маммографию.

Стоимость работ составит около 600 млн руб. Подрядчиком строительства выступит ООО «Торговый дом "АССА"».

Как сообщают в ГК Novoselie Development, медучреждение появится недалеко от проекта «Новоселье: Городские кварталы». Завершение строительства и ввод поликлиники в эксплуатацию запланированы на 2023 год.

Фото: предоставлено пресс-службой ГК Novoselie Development

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

тов
В этой стоматологии золотые коронки будут продавать цыганки из табора в соседнем горелово.

В женской консультации те же цыганки будут гадать на судьбу плода.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний