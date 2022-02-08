В поселке Новоселье к 2023 году построят поликлинику со стоматологией и женской консультацией

В поселке Новоселье Ломоносовского района области, рядом с набережной реки Кикенки, появится поликлиника с детским и взрослым отделениями, стоматологией и женской консультацией.
По данным комитета по строительству Ленобласти, строительство началось в январе этого года. Сейчас на территории площадью более 10 тыс. кв. м начали возводить строительный городок, установили вагончики для охраны и рабочих, огородили стройплощадку.
Медицинское учреждение рассчитано на прием 440 взрослых и 140 детей за одну смену. Помимо взрослого и детского отделений, стоматологии и женской консультации в поликлинике будет лечебно-диагностическое отделение, кабинет рентгенодиагностики, дентальный рентгенодиагностический кабинет, а также возможность пройти маммографию.
Стоимость работ составит около 600 млн руб. Подрядчиком строительства выступит ООО «Торговый дом "АССА"».
Как сообщают в ГК Novoselie Development, медучреждение появится недалеко от проекта «Новоселье: Городские кварталы». Завершение строительства и ввод поликлиники в эксплуатацию запланированы на 2023 год.