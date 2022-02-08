В поселке Новоселье к 2023 году построят поликлинику со стоматологией и женской консультацией

В поселке Новоселье Ломоносовского района области, рядом с набережной реки Кикенки, появится поликлиника с детским и взрослым отделениями, стоматологией и женской консультацией.



По данным комитета по строительству Ленобласти, строительство началось в январе этого года. Сейчас на территории площадью более 10 тыс. кв. м начали возводить строительный городок, установили вагончики для охраны и рабочих, огородили стройплощадку.

