Путин поручил добавить возможность вызова врача через «Госуслуги»

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить функцию вызова врача на дом через портал «Госуслуг». Соответствующее поручение опубликовано 8 февраля на сайте Кремля.
«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта Российской Федерации путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», — сказано в документе. Срок выполнения — 1 июля 2022 года.
Кроме того, правительство должно до 31 марта обеспечить техническую реализацию такого сервиса.
Тем временем власти Петербурга запустили чат-бот службы 122 в Telegram. Через него можно подать заявку на вызов врача на дом, открыть или закрыть больничный лист, а также уточнить статус ранее поданных заявок по номеру телефона.