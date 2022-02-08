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Путин поручил добавить возможность вызова врача через «Госуслуги»

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Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить функцию вызова врача на дом через портал «Госуслуг». Соответствующее поручение опубликовано 8 февраля на сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта Российской Федерации путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», — сказано в документе. Срок выполнения — 1 июля 2022 года.

Кроме того, правительство должно до 31 марта обеспечить техническую реализацию такого сервиса.

Тем временем власти Петербурга запустили чат-бот службы 122 в Telegram. Через него можно подать заявку на вызов врача на дом, открыть или закрыть больничный лист, а также уточнить статус ранее поданных заявок по номеру телефона.

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Комментарии (16)

orlovandrei1986
ага, а срок обработки заявления будет 31 календарный день... =)
267086865
Дурдом)) Больше этим заняться некому, кроме ВВП...все в правительстве перегружены, особенно Мурашко...бедняга, не щадит себя.
Paul3390
Как новорожденный гоблин - можно подумать от его мудрых поручений количество врачей прибавится... Об этом надо было думать когда людоедскую реформу медицины проводил..
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