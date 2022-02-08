Умерли пятеро россиян — строителей АЭС в Бангладеш, где используются такие же реакторы, как на ЛАЭС-2

«28 января 48-летний Алексей Барченко скончался во время лечения в медицинском центре рядом с городом Ишварди. Спустя два дня, 2 февраля, 40-летний Алексей Шакиров умер во сне, а 5 февраля 48-летний инженер-механик фирмы-субподрядчика «Трест РосСЭМ» Павел Щукин скончался после внезапной болезни в том же медицинском учреждении, что и Алексей Барченко», — уточняет издание.

Полиция Бангладеш расследует череду смертей россиян, которые занимались строительством атомной электростанции. За 11 дней скончались уже пятеро строителей атомщиков АЭС «Руппур», сообщает 8 февраля RTVI со ссылкой на местную прессу.

5 февраля умер еще один россиянин — сотрудник компании-субподрядчика, 59-летний Василий Толмасов. Его тело нашли около квартиры на 14-м этаже башни в жилом комплексе «Грин Сити», в котором живут россияне, занятые на стройке. В том же жилом комплексе 6 февраля был найден мёртвым 45-летний сотрудник предприятия «НИКИМТ-Атомстрой» Александр Воротников.

«Один из них употреблял наркотики, в то время как у другого было сердечное заболевание. Однако мы расследуем все случаи смерти», — цитирует RTVI начальника полицейского участка Ишварди, который утверждает, что при вскрытии тел погибших граждан РФ не было обнаружено ничего подозрительного.



Площадка АЭС «Руппур» расположена на восточном берегу реки Ганг, в округе Пабна, на расстоянии около 160 км на северо-западе от столицы страны Дакки, сказано на сайте госкорпорации «Росатом». И проектирование, и строительство объекта осуществляют её структуры. Комментариев госкорпорации в связи с новостями о смертях россиян пока не поступало.



АЭС в Бангладеш будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Точно такие же реакторы установлены на ЛАЭС-2 под Сосновым Бором. В «Росатоме» подчёркивают, что реакторы ВВЭР-1200 полностью удовлетворяют международным требованиям безопасности. Их жизненный цикл — 60 лет с возможностью продления срока работы ещё на 20 лет.

