Теннисистка Павлюченкова выбыла из борьбы на турнире в Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с турнира St.Peterburg Ladies Trophy 2022. Как сообщили 8 февраля организаторы, спортсменка травмировала левое колено.
🇷🇺Anastasia Pavlyuchenkova withdrew due to injury😥💔#SPBLT2022 #SPBLT #FORMULATX #WTA pic.twitter.com/HHlaozaZiM— WTA ST.PETERSBURG LADIES TROPHY (@Formula_TX) February 8, 2022
«Вместо нее место в основной сетке занимает «лаки лузер» — американка Бернарда Пера. В первом круге она сыграет с Жаклин Кристиан (Румыния)», — заявили организаторы.
Ранее из-за положительного теста на коронавирус выбыла другая российская теннисистка — Дарья Касаткина.
Турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет в 7-й раз. По итогам сезона-2021 St. Petersburg Ladies Trophy был в третий раз признан лучшим турниром года в категории WTA 500 по независимому голосованию игроков.