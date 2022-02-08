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Теннисистка Павлюченкова выбыла из борьбы на турнире в Петербурге

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с турнира St.Peterburg Ladies Trophy 2022. Как сообщили 8 февраля организаторы, спортсменка травмировала левое колено.

«Вместо нее место в основной сетке занимает «лаки лузер» — американка Бернарда Пера. В первом круге она сыграет с Жаклин Кристиан (Румыния)», — заявили организаторы.

Ранее из-за положительного теста на коронавирус выбыла другая российская теннисистка — Дарья Касаткина.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет в 7-й раз. По итогам сезона-2021 St. Petersburg Ladies Trophy был в третий раз признан лучшим турниром года в категории WTA 500 по независимому голосованию игроков.

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