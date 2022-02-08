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Умер ветеран «Ленфильма», директор фильмов Алексея Германа, Феликс Эскин

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Ветеран «Ленфильма», продюсер, драматург и организатор кинопроизводства Феликс Эскин скончался в Петербурге на 91-м году жизни. Об этом 8 февраля сообщается на сайте киностудии.

Фото: lenfilm.ru/ ВШРиС
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Эскин начал работать на «Ленфильме» еще в 1957 году в качестве водопроводчика и кочегара. Уже к 1962-му он стал администратором на картинах Герберта Раппапорта («Черемушки»), Леонида Менакера («Не забудь… станция Луговая»), Льва Цуцульковского и Михаила Шамковича («Браслет-2») и многих других. Он работал с такими режиссерами, как Виталий Мельников, Игорь Масленников и Иосиф Хейфиц. На фильмах Алексея Германа «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом» Эскин был уже директором.

Одна из последних его работ — сценарий к документальной ленте Виктора Бутурлина «Одна на всех» 2015 года. «Это был искренний, доброжелательный, преданный своему делу человек, память о котором надолго сохранится в сердцах ленфильмовцев. Киностудия скорбит вместе с родными и близкими», — говорится в сообщении «Ленфильма».

Фото: lenfilm.ru/ ВШРиС

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