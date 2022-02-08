FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
ТЕМА ДНЯ

Подробности снегоуборочной полицейской операции

Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Глава РФПИ рассказал, когда Россия пройдет пик заболеваемости «омикроном»

2
Печать

Россия уже на этой неделе может пройти пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». Об этом 8 февраля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости «омикроном». К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости. Использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» помогло России справиться с «омикроном» значительно лучше, чем большинству стран», — сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).

Ранее эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал, что к марту заболеваемость действительно пойдет на спад, однако уже к середине весны он ждет новой волны пандемии.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Mikle776
ну не знаю чем помог Спутник... есть несколько знакомых, которые заболели омикроном. Одни привиты, другие нет. Но течение болезни больше зависело от возраста заболевшего. Те кто помоложе быстрее приходили в себя.
тов
"однако уже к середине весны он ждет новой волны пандемии" - радостно сообщил "эксперт".

И теперь каждое сезонное орви будет Великой Пандемией.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний