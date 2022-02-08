Глава РФПИ рассказал, когда Россия пройдет пик заболеваемости «омикроном»

Россия уже на этой неделе может пройти пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». Об этом 8 февраля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.



«По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости «омикроном». К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости. Использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» помогло России справиться с «омикроном» значительно лучше, чем большинству стран», — сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).

