Бывшая жена Мамаева через суд требует половину от совместно нажитого имущества

Алана Мамаева требует от бывшего супруга Павла половину от совместно нажитого имущества.



«Накануне суд принял мой встречный иск. Требуем половину от совместно нажитого [имущества]», — цитирует ТАСС 8 февраля заявление адвоката бывшей супруги футболиста Вадима Лялина.



По его словам, размер претензий Мамаевой составляет 269 млн 256 тыс. 500 рублей. Она требует передать ей несколько автомобилей и недвижимость в Москве.



Беседа по иску состоится в начале марта.



Футболист Павел Мамаев, играющий за «Химки», развелся с женой Аланой в апреле 2021 года. В январе этого года он снова женился.

