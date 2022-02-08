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Бывшая жена Мамаева через суд требует половину от совместно нажитого имущества

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Алана Мамаева требует от бывшего супруга Павла половину от совместно нажитого имущества.

«Накануне суд принял мой встречный иск. Требуем половину от совместно нажитого [имущества]», — цитирует ТАСС 8 февраля заявление адвоката бывшей супруги футболиста Вадима Лялина.

По его словам, размер претензий Мамаевой составляет 269 млн 256 тыс. 500 рублей. Она требует передать ей несколько автомобилей и недвижимость в Москве.

Беседа по иску состоится в начале марта.

Футболист Павел Мамаев, играющий за «Химки», развелся с женой Аланой в апреле 2021 года. В январе этого года он снова женился.

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Комментарии (14)

Noisymouse
Это не та, у которой нос отвалился? Или нос у Аршавинской? Или у Кокоринской... Шиш их различишь(
chip1
Поматросил девушку, будь добр расплатиться!
iigaza
А вот Кокорин оказался умнее и брак не регистрировал, хотя с виду дурак-дураком.
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