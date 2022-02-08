FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
ТЕМА ДНЯ

Подробности снегоуборочной полицейской операции

Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

На Обводном показали дымовую завесу. В центре Петербурга горит ангар

О крупном пожаре в центре Петербурга днём во вторник, 8 февраля, сообщили читатели «Фонтанки». На присланных в редакцию кадрах видны густые клубы дыма, окутавшие набережную Обводного канала.

0
Печать
Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
ПоделитьсяПоделиться

В региональном управлении МЧС данные о возгорании подтвердили. В пресс-службе ведомства сообщили, что информация о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, дом 227, поступила на пульт дежурного в 12:16. Происходит горение в ангаре размером 15х30 метров, площадь пожара уточняется.

Сведения о пострадавших не поступали.

«Фонтанка.ру»

В 12:42 пожару присвоен дополнительный номер 1-бис.

По словам очевидцев, «всё кругом в дыму и жуткая вонища».

К ликвидации пожара привлечены 5 единиц техники и 25 человек личного состава, отметили в МЧС.

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний