На Обводном показали дымовую завесу. В центре Петербурга горит ангар

В региональном управлении МЧС данные о возгорании подтвердили. В пресс-службе ведомства сообщили, что информация о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, дом 227, поступила на пульт дежурного в 12:16. Происходит горение в ангаре размером 15х30 метров, площадь пожара уточняется.
Сведения о пострадавших не поступали.
«Фонтанка.ру»
В 12:42 пожару присвоен дополнительный номер 1-бис.
По словам очевидцев, «всё кругом в дыму и жуткая вонища».
К ликвидации пожара привлечены 5 единиц техники и 25 человек личного состава, отметили в МЧС.