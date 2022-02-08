FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
ТЕМА ДНЯ

Подробности снегоуборочной полицейской операции

Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Роскомнадзор обяжет популярные сайты установить единый счетчик аудитории

8
Печать

Роскомнадзор хочет анализировать аудиторию 79 сайтов.

«В Роскомнадзоре определили перечень сайтов, чью аудиторию будет считать исследовательская компания Mediascope», — сообщает 8 февраля РБК.

Измерять аудиторию в основном будут у аудиовизуальных сервисов, например онлайн-кинотеатров Okko, Premier, ivi, Netflix и «Кинопоиск». Кроме того, в список попали и зарубежные социальные сети: Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Также надзорное ведомство хотело бы получать информацию об аудитории 26 СМИ, среди которых «Коммерсантъ», «Эхо Москвы», ТАСС, «Аргументы и факты», а также сервис «Яндекс.Дзен».

«Подавляющее большинство перечисленных площадок уже давно сотрудничает с Mediascope», — подсчитали в РБК.

По закону отказать измерителю попавшие в список сайты не могут.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Modest_5e4ce41f7533b
А чем их статистика Яндекса не устраивает?
houspi
Все логично, особенно если учесть, что Медиаскопом владеет ВЦИОМ.
Артист ритуальных услуг
И чтобы подсчёт был по паспорту!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний