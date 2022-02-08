Роскомнадзор обяжет популярные сайты установить единый счетчик аудитории

Роскомнадзор хочет анализировать аудиторию 79 сайтов.
«В Роскомнадзоре определили перечень сайтов, чью аудиторию будет считать исследовательская компания Mediascope», — сообщает 8 февраля РБК.
Измерять аудиторию в основном будут у аудиовизуальных сервисов, например онлайн-кинотеатров Okko, Premier, ivi, Netflix и «Кинопоиск». Кроме того, в список попали и зарубежные социальные сети: Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Также надзорное ведомство хотело бы получать информацию об аудитории 26 СМИ, среди которых «Коммерсантъ», «Эхо Москвы», ТАСС, «Аргументы и факты», а также сервис «Яндекс.Дзен».
«Подавляющее большинство перечисленных площадок уже давно сотрудничает с Mediascope», — подсчитали в РБК.
По закону отказать измерителю попавшие в список сайты не могут.