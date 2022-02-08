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В России остался один регион, свободный от «омикрона»

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Заразившихся новым штаммом коронавируса «омикрон» не выявили пока только в одном регионе России — на Чукотке. Об этом 8 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Случаи «омикрона» зарегистрированы в 84 субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа», — уточнили в штабе.

Напомним, «омикрон» был впервые обнаружен в 2021 году на юге Африки, первые случаи заражения в России выявили в декабре. Сейчас он уже считается доминирующим в стране штаммом.

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Комментарии (5)

iigaza
Странно, что не ЕАО.
Piter Russo
Тесты поди не завезли на омикрон?
DEMOMON
А потому что народ, поняв, что это простое ОРЗ, не шастает по больничкам, а просто сидит дома. Возможно на удалёнке.
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