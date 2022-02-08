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Мастер приглашает в гости. Полиция показала задержание аферистов с международного сервиса аренды жилья в Петербурге

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В Петербурге раскрыли организованную группу, обманывавшую через популярный у туристов сервис аренды жилья. По версии следствия, их усилиями десятки человек начали своё знакомство с достопримечательностями города на Неве с отделов полиции и без крыши над головой.

Оперативное видео 8 февраля опубликовал пресс-центр МВД России. Как сообщает ведомство, петербургские полицейские по подозрению в мошенничестве задержали восемь человек. Один из них родом из Екатеринбурга, ещё один из Ленобласти, остальные местные жители.

Согласно материалам дела, соучастники зарабатывали, сдавая посуточно чужое жильё в Петербурге и Сочи так, что туристы оплачивали проживание, но после приезда оставались на улице.

Пресс-служба ГУ МВД РФ

«Предварительно установлено, что в свою криминальную схему злоумышленники смогли включить популярный среди туристов международный интернет-сервис аренды жилья. Они заселялись в снятые на одни сутки номера и квартиры, делали фотографии и от имени владельцев предлагали сдать недвижимость всем желающим», — рассказывают в полиции.

Действовали изобретательно. Легенде помогали поддельные таблички с названиями центральных улиц, фотошоп, липовые документы на право владения апартаментами, парики, накладные усы и бороды.

Реквизит помогал участвовать в видеоконференциях и успешно проходить проверки службы безопасности интернет-сервиса. При этом по просьбе мошенников администраторы ресурса шли навстречу арендодателям и «в виде исключения» разрешали проводить оплату напрямую на их счета.

При обыске у фигурантов изъяты в том числе 85 банковских карт, оформленных на третьих лиц, 370 сим-карт.

«На данный момент сотрудниками полиции установлены более 80 потерпевших. Жители различных регионов России перевели мошенникам более четырех миллионов рублей», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция устанавливает другие эпизоды.

Двое предполагаемых организаторов схемы и трое их подельников арестованы. Двое подозреваемых ограничены запретом определённых действий. Восьмого отпустили под обязательство о явке.

Если вы стали жертвами мошенников МВд просит сообщать по телефону 8977-585-68-67 в любое для вас удобное время суток.

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