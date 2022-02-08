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Густой туман в Воронеже задерживает пассажиров в Пулково

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Международный аэропорт имени Петра I в Воронеже во вторник вынужден работать в условиях ограниченной видимости. Опаздывают четыре рейса, в списке есть самолёт из Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по данным на десять часов утра 8 февраля, в Воронеж опаздывают самолёты из московских Домодедово и Шереметьево, из Стамбула и Петербурга. Судя по онлайн-табло Пулково, пассажиров рейса DP 575 авиакомпании «Победа» пригласили на посадку. Лайнер должен вылететь в 11:30 — почти на два с половиной часа позже заявленного в расписании.

«Соответственно, обратный вылет этих воздушных судов также задерживается», — предупреждают в аэропорту Воронежа.

Изменения в расписании объясняют густым туманом. По предварительным прогнозам, после полудня распогодится.

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