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Комбо из самосвала, бетономешалки и двух легковых перекрыло Ленинградское шоссе под Петербургом

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Массовая авария полностью перекрыла главное шоссе в деревне Порошкино Всеволожского района Ленобласти. Другим участникам движения приходится пробираться в объезд, из-за чего скопилась длинная пробка.

На Ленинградском шоссе, напротив магазина и кафе на перекрестке с Озерной улицей, утром 8 февраля столкнулись автобетоносмеситель, самосвал и автомобили KIA Rio и Nissan, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Авария заняла обе полосы: как видно на фото, самосвал встал почти поперек дороги.

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«Пробень знатная, объезд через магазин», — пишут в группе. По данным «Яндекс.Пробок», затор на шоссе составляет почти километр.

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Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 4 балла по шкале «Яндекса». В 11 часов она составляет 3 балла.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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