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С 1 марта свидетельства о смерти будут выдавать в электронном виде

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Свидетельства о смерти в России переведут в электронный формат с 1 марта. Соответствующее постановление опубликовано 7 февраля на официальном портале правовой информации за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Данные о причинах смерти будут вносить в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), оттуда — в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и прочие ведомства.

Обязанность формировать и вести реестр, а также выдавать сведения из него закрепляется за Минздравом. Документооборот будет осуществляться в электронном виде в течение одного рабочего дня с момента размещения данных в реестре.

Теперь чтобы получить свидетельство о смерти, родственникам усопшего не нужно будет отстаивать километровые очереди в ЗАГС.

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Комментарии (9)

Swebaka
Ну хоть ошибок, возможно, станет меньше. А то такая чехарда с этими документами...((
Modest_5e4ce41f7533b
Умирать станет легче и веселей.
DrDick
Судя по тому, как у нас всё работает, свидетельство о смерти в электронном виде сможет получить только сам покойник в приложении Госуслуг.
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