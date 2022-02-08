С 1 марта свидетельства о смерти будут выдавать в электронном виде

Свидетельства о смерти в России переведут в электронный формат с 1 марта. Соответствующее постановление опубликовано 7 февраля на официальном портале правовой информации за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.



Данные о причинах смерти будут вносить в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), оттуда — в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и прочие ведомства.



Обязанность формировать и вести реестр, а также выдавать сведения из него закрепляется за Минздравом. Документооборот будет осуществляться в электронном виде в течение одного рабочего дня с момента размещения данных в реестре.

