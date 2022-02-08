Сытный рынок получил штраф в 250 тыс. рублей за отсутствие масок у покупателей

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал ООО «Сытный рынок» на 250 тысяч рублей за нарушение коронавирусных правил безопасности.



Как сообщила 8 февраля объединенная пресс-служба судов, в октябре 2021 года проверка выявила, что посетители рынка не носят маски, а на центральном входе нет дезинфектора, что предусмотрено стандартами безопасности.

