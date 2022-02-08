FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Сытный рынок получил штраф в 250 тыс. рублей за отсутствие масок у покупателей

6
Печать

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал ООО «Сытный рынок» на 250 тысяч рублей за нарушение коронавирусных правил безопасности.

Как сообщила 8 февраля объединенная пресс-служба судов, в октябре 2021 года проверка выявила, что посетители рынка не носят маски, а на центральном входе нет дезинфектора, что предусмотрено стандартами безопасности.

Защитники в судебном заседании просили строго не наказывать общество, так как все нарушения уже устранены. Также представители рынка сообщили, что не обслуживают клиентов без масок, продавцы являются работниками арендаторов, за отсутствие дезинфектора на служебном входе общество уже было привлечено к ответственности и понесло наказание в виде приостановления деятельности на 35 дней, убытки составили более 6 000 000 рублей.

Суд исключил нарушение в виде отсутствия средства для обработки рук на служебном входе в здание рынка и назначил наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

VKuser199962806
На Крещение Беглов был в молитвенном доме, где каждый второй и первый были без масок. Там каждый день можно по 250 000 штрафа выписывать уже 2 года. Не припомню хоть один.
Modest_5e4ce41f7533b
Опять наказывают не виноватых. Дали бы право торгашам делать безмасочную наценку на любой товар, население быстро бы ощутило свою выгоду. Не признаешь масочный режим - пожалуйста, но с оплатой рисков для окружающих.
Static
По делом.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний