Сытный рынок получил штраф в 250 тыс. рублей за отсутствие масок у покупателей

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал ООО «Сытный рынок» на 250 тысяч рублей за нарушение коронавирусных правил безопасности.
Как сообщила 8 февраля объединенная пресс-служба судов, в октябре 2021 года проверка выявила, что посетители рынка не носят маски, а на центральном входе нет дезинфектора, что предусмотрено стандартами безопасности.
Защитники в судебном заседании просили строго не наказывать общество, так как все нарушения уже устранены. Также представители рынка сообщили, что не обслуживают клиентов без масок, продавцы являются работниками арендаторов, за отсутствие дезинфектора на служебном входе общество уже было привлечено к ответственности и понесло наказание в виде приостановления деятельности на 35 дней, убытки составили более
Суд исключил нарушение в виде отсутствия средства для обработки рук на служебном входе в здание рынка и назначил наказание в виде штрафа в размере