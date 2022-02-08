Вход на «Пионерскую» по утрам ограничивают, а по вечерам закрывают

Режим работы наземного вестибюля станции метро «Пионерская» временно изменяется. Причина — аварийные работы в зоне эскалаторов. Об этом 8 февраля напоминает петербургский метрополитен в своём телеграм-канале.



По утрам, с 7:30 до 10 часов, вход в вестибюль ограничен. В вечерний час пик, с 17 до 19:10, вход закрывают.



Ограничения действуют только по рабочим дням. Когда их снимут, пока точно не известно. «До окончания ремонта», — говорится в сообщении метрополитена.

