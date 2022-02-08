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Вход на «Пионерскую» по утрам ограничивают, а по вечерам закрывают

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Режим работы наземного вестибюля станции метро «Пионерская» временно изменяется. Причина — аварийные работы в зоне эскалаторов. Об этом 8 февраля напоминает петербургский метрополитен в своём телеграм-канале.

По утрам, с 7:30 до 10 часов, вход в вестибюль ограничен. В вечерний час пик, с 17 до 19:10, вход закрывают.

Ограничения действуют только по рабочим дням. Когда их снимут, пока точно не известно. «До окончания ремонта», — говорится в сообщении метрополитена.

Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»
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«Время закрытия вестибюля на вход может меняться в зависимости от фактического пассажиропотока на выход. Просим заранее планировать маршрут поездок», — отмечают в метро.

Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

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Комментарии (6)

***_555
Спасибо советским проектировщикам за 3 эскалатора.
265056402
пионерка судя по шпиёнским картам расположена под площадкой с севера от Испытателей и запада от Коломяжского, и сейчас эскалатор вывозит на южную сторону Испытателей. Но даже если вырыть вход, поездов больше не будет, и станция внизу под 6 вагонов, такое ощущение. Накроет её, если вырыть.
DimDimych
Для полного щястья на Пионерской не хватает еще несколько микрорайонов с 30-ти этажными домами. Вот если бы Удельный парк вырубить и застроить такими колдобинами, цены приморскому району не будет.
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