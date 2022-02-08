FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Под окнами высотки в Кировском районе нашли тело шестиклассницы. Возбуждено дело о склонении к суициду

5
Печать

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели шестиклассницы в Кировском районе Петербурга. Ее тело нашли под окнами 16-этажного дома на проспекте Маршала Жукова.

Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, трагедия произошла накануне около двух дня. Девочке было 12 лет, ее семья благополучна: 37-летняя мама работает дизайнером-промоутером в клининговой компании, отчим того же возраста — ведущим инженером-энергетиком в НИИ.

На камеры момент гибели школьницы не попал. Сотрудники правоохранительных органов изъяли кроссовок, четыре блокнота с записями, ноутбук и телефон девочки.

Возбуждено уголовное дело по статье о склонении к суициду или содействии его совершению.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

265859857
Грустно... что-то часто дети путинской России стали сводить счеты с жизнью
Gudd-Head
>> дизайнером-промоутером в клининговой компании
Развозит и красиво расставляет средства для мытья?
Игoрь
Третий труп за час в ленте Фонтанки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний