Под окнами высотки в Кировском районе нашли тело шестиклассницы. Возбуждено дело о склонении к суициду

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели шестиклассницы в Кировском районе Петербурга. Ее тело нашли под окнами 16-этажного дома на проспекте Маршала Жукова.



Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, трагедия произошла накануне около двух дня. Девочке было 12 лет, ее семья благополучна: 37-летняя мама работает дизайнером-промоутером в клининговой компании, отчим того же возраста — ведущим инженером-энергетиком в НИИ.



На камеры момент гибели школьницы не попал. Сотрудники правоохранительных органов изъяли кроссовок, четыре блокнота с записями, ноутбук и телефон девочки.

