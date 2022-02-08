Петербуржец рассказал, что его друг упал на гвоздь. У подъезда задержали иностранца с ножом

Житель Пушкина получил странную рану живота. Его знакомый заявил в полицию, что мужчина упал на гвоздь в квартире, будучи пьяным, однако у подъезда вскоре задержали гражданина Молдавии со складным ножом.



Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, накануне вечером из корпуса 1 дома 1 на Пионерской улице в Павловске 26-летнего мужчину увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. По предварительной информации, он был пьян, ему диагностировали колото-резаную рану живота.



Через полчаса у подъезда того же дома сотрудники полиции задержали 47-летнего гражданина Молдавии. Известно, что мужчина не работает, регистрации в РФ не имеет, а на родине уже почти два года находится в розыске. История пострадавшего тоже не совсем чиста — в 2018 году он получил год условно за грабеж.

